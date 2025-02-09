Полиция займется историей с травмой комментатора Скворцова в Новосибирске

Полиция в Новосибирске проведет проверку обстоятельств, при которых получил травму и попал в реанимацию известный спортивный комментатор Роман Скворцов. Об этом сообщила РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

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По ее словам, в полицию из медучреждения поступило сообщение о доставлении гражданина с травмой головы, полиция проводит проверку.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что Скворцова в ночь на воскресенье доставили в больницу из бара на Красном проспекте в Новосибирске.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что Скворцова госпитализировали в реанимацию в Новосибирске и "ситуация серьезная". Позднее он уточнил, что комментатор в сознании, его состояние стабилизировалось.

Журналист "Спорт-Экспресса" Артур Хайруллин писал, что на Скворцова могли напасть на улице.

В Новосибирске Роман Скворцов работал на Матче звезд КХЛ.

Роман Скворцов родился в 1975 году, на телевидении комментирует баскетбол и хоккей.