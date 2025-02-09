Названа причина разлива нефти под Самарой

Коррозия трубопровода стала причиной разлива нефтепродуктов в Красноярском районе Самарской области, сообщил глава местной администрации Юрий Гориянов на своей странице во «ВКонтакте». Постороннего вмешательства, по его словам, не зафиксировано.

В и ж у в а ш и к о м м е н т а р и и и в о п р о с ы п о п о в о д у с и т у а ц и и с р а з л и в о м н е ф т е с о д е р ж а щ е й э м у л ь с и и < . . . > . П о н и м а ю в а ш у о б е с п о к о е н н о с т ь . П о э т о м у х о ч у с о о б щ и т ь , ч т о , с о г л а с н о и н ф о р м а ц и и Е Д Д С , у т е ч к а п р о и з о ш л а и з - з а п о с л е д с т в и й к о р р о з и и т р у б о п р о в о д а , п о с т о р о н н е г о в м е ш а т е л ь с т в а н е о б н а р у ж е н о , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .