Названа причина разлива нефти под Самарой
Коррозия трубопровода стала причиной разлива нефтепродуктов в Красноярском районе Самарской области, сообщил глава местной администрации Юрий Гориянов на своей странице во «ВКонтакте». Постороннего вмешательства, по его словам, не зафиксировано.
Вижу ваши комментарии и вопросы по поводу ситуации с разливом нефтесодержащей эмульсии <...>. Понимаю вашу обеспокоенность. Поэтому хочу сообщить, что, согласно информации ЕДДС, утечка произошла из-за последствий коррозии трубопровода, постороннего вмешательства не обнаружено, — сказано в сообщении.