В Калининграде арестовали главу администрации Балтийска
Суд в Калининграде заключил под стражу главу администрации Балтийского городского округа в Калининградской области Сергея Мельникова, обвиняемого в получении взятки.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда.
"Ленинградский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу обвиняемого в получении взятки в крупном размере главу администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова сроком до 7 апреля", - сказала ТАСС руководитель пресс-службы областного суда Марина Бучная.