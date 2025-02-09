Подростка спасли с пенька посреди реки в Москве

13-летний мальчик 20 минут сидел на пеньке посреди реки Битца в Москве, после того как провалился под лед. Его удалось спасти и доставить в больницу.

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Ребенок вышел на тонкий лед и не смог выбраться обратно. Спасатели использовали лестницу, чтобы добраться до него. Подросток сильно замерз и был диагностирован с переохлаждением первой степени, передает Telegram-канал Mash.

Из-за теплого января под лед провалилось немало людей, животных и машин. Так, рыбак в Приморье, чей автомобиль провалился под лед, старался спасти свое транспортное средство, пытаясь вычерпывать воду миской внутри салона.

Спасатели Подмосковья пришли на помощь беременной лосихе, провалившейся под лед в Талдомском городском округе. Как сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса», животное попыталось пересечь замерзший ручей недалеко от деревни Бельское, но лед не выдержал веса и треснул.

Также недалеко от туристической базы в Прионежском районе Карелии под лед провалились шесть снегоходов. По итогам спасательной операции удалось вытащить 11 человек, к счастью, тяжелых травм ни у кого нет.