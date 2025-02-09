Пожар произошел в подмосковном санатории

При пожаре в санатории МВД «Березовая роща» в Мытищинском городском округе погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По имеющейся информации, в санатории загорелась комната, где проживали сотрудники оздоровительного учреждения. Причиной возгорания могла стать неисправность обогревателя.

Мужчина успел вытащить из огня дочь, однако вторая девочка и мать задохнулись угарным газом.

В субботу, 8 февраля, в Москве загорелось здание Электрозавода. Открытое горение на территории завода ликвидировали вечером субботы. Нескольких человек доставили в больницу с отравлением угарным газом.