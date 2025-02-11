Владелец «Крокус Сити Холла» признан потерпевшим по делу о теракте

Владелец концертного зала "Крокус Сити Холл" – компания "Крокус интернэшнл" – признан потерпевшим по делу о теракте, который произошел в марте прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

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Следственный комитет России завершил расследование дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". В данный момент стороны приступили к ознакомлению с его материалами.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. Террористы стреляли по людям и подожгли здание. В результате случившегося погибли 145 человек.

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По данному делу были арестованы четверо нападавших, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин. Всего обвинения получили 27 человек.

Концепция мемориала, который будет посвящен памяти о жертвах трагедии, уже создана. Однако возможные сроки завершения его возведения еще не известны.