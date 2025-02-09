Росморречфлот: у севшего на мель у Сахалина судна поврежден балластный танк
На китайском грузовом балкере An Yang 2, севшем на мель у Сахалина, поврежден отсек для соленой воды (балластный танк). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Накануне в региональном главке МЧС России рассказали, что в ночь на воскресенье, 9 февраля, иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось.
«По предварительной информации, на судне поврежден отсек для соленой воды, необходимый для придания балкеру устойчивости. Угрозы жизни экипажа нет, сигнал бедствия команда не подавала, эвакуации людей с борта судна не требуется», — отметили в ведомстве.
Согласно данным сервиса Marinetraffic, балкер An Yang 2 построен в 2010 году и в настоящее время ходит под флагом Китая.
Ранее сообщалось, что прорабатывается вопрос о снятии судна с мели. Вместе с тем, водолазы и плавсредства не могут подойти к балкеру из-за сильного шторма.