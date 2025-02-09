Росморречфлот: у севшего на мель у Сахалина судна поврежден балластный танк

© МЧС Сахалинской области

На китайском грузовом балкере An Yang 2, севшем на мель у Сахалина, поврежден отсек для соленой воды (балластный танк). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Накануне в региональном главке МЧС России рассказали, что в ночь на воскресенье, 9 февраля, иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось.

« П о п р е д в а р и т е л ь н о й и н ф о р м а ц и и , н а с у д н е п о в р е ж д е н о т с е к д л я с о л е н о й в о д ы , н е о б х о д и м ы й д л я п р и д а н и я б а л к е р у у с т о й ч и в о с т и . У г р о з ы ж и з н и э к и п а ж а н е т , с и г н а л б е д с т в и я к о м а н д а н е п о д а в а л а , э в а к у а ц и и л ю д е й с б о р т а с у д н а н е т р е б у е т с я » , — о т м е т и л и в в е д о м с т в е .

Согласно данным сервиса Marinetraffic, балкер An Yang 2 построен в 2010 году и в настоящее время ходит под флагом Китая.

Ранее сообщалось, что прорабатывается вопрос о снятии судна с мели. Вместе с тем, водолазы и плавсредства не могут подойти к балкеру из-за сильного шторма.