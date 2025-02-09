Замглавы Балтийска арестован по делу о взятке

Заместитель главы администрации Балтийского городского округа Калининградской области Максим Коваленко, обвиняемый в даче взятки, заключён под стражу.

Об этом стало известно из Telegram-канала региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 15 января 2025 года фигурант передал главе администрации Балтийского городского округа взятку в размере 575 тыс. рублей за попустительство по службе.

В отношении Коваленко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля 2025 года.

Ранее суд Ижевска заключил под стражу заместителя министра здравоохранения Удмуртской Республики Наталью Кропочеву до 6 апреля 2025 года.