Стали известны подробности госпитализации пациенток после процедуры ЭКО в Москве

Стали известны подробности госпитализации пациенток после процедуры ЭКО в Москве
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Пять пациенток одной из московских клиник были экстренно госпитализированы после медицинских манипуляций. Пострадавшие находятся в отделении реанимации с предварительным диагнозом «сепсис», пишет «Московский комсомолец».

Инциденты произошли накануне в центре репродукции на проспекте Андропова. В первых двух случаях медики ввели пациенткам пункции по программе ЭКО. Через два часа после медицинских манипуляций двое клиенток почувствовали себя плохо: у них была повышенная слабость, температура поднялась до 38 градусов.

Врачи госпитализировали женщин в отделение реанимации столичной больницы в состоянии средней тяжести.

Затем, после трех малых операций, ухудшилось состояние еще у трех клиенток клиники. Их экстренно госпитализировали в отделение реанимации инфекционной клинической больницы.

Пять женщин госпитализированы после процедуры ЭКО в Москве

В центре репродукции предположили, что «что-то было странное в растворах, которые при анестезии вводили пациенткам».

«Работа клиники была приостановлена до результатов лабораторных исследований и завершения эпидемиологического расследования», отметили в пресс-центре Управления Роспотребнадзора по городу Москве.

В ведомстве заметили, что сотрудники изъяли в центре лекарственные препараты, шприцы, катетеры для лабораторной экспертизы.

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