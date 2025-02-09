Стали известны подробности госпитализации пациенток после процедуры ЭКО в Москве
Пять пациенток одной из московских клиник были экстренно госпитализированы после медицинских манипуляций. Пострадавшие находятся в отделении реанимации с предварительным диагнозом «сепсис», пишет «Московский комсомолец».
Инциденты произошли накануне в центре репродукции на проспекте Андропова. В первых двух случаях медики ввели пациенткам пункции по программе ЭКО. Через два часа после медицинских манипуляций двое клиенток почувствовали себя плохо: у них была повышенная слабость, температура поднялась до 38 градусов.
Врачи госпитализировали женщин в отделение реанимации столичной больницы в состоянии средней тяжести.
Затем, после трех малых операций, ухудшилось состояние еще у трех клиенток клиники. Их экстренно госпитализировали в отделение реанимации инфекционной клинической больницы.
Пять женщин госпитализированы после процедуры ЭКО в Москве
В центре репродукции предположили, что «что-то было странное в растворах, которые при анестезии вводили пациенткам».
«Работа клиники была приостановлена до результатов лабораторных исследований и завершения эпидемиологического расследования», — отметили в пресс-центре Управления Роспотребнадзора по городу Москве.
В ведомстве заметили, что сотрудники изъяли в центре лекарственные препараты, шприцы, катетеры для лабораторной экспертизы.