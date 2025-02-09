Стали известны подробности госпитализации пациенток после процедуры ЭКО в Москве

Пять пациенток одной из московских клиник были экстренно госпитализированы после медицинских манипуляций. Пострадавшие находятся в отделении реанимации с предварительным диагнозом «сепсис», пишет «Московский комсомолец».

Инциденты произошли накануне в центре репродукции на проспекте Андропова. В первых двух случаях медики ввели пациенткам пункции по программе ЭКО. Через два часа после медицинских манипуляций двое клиенток почувствовали себя плохо: у них была повышенная слабость, температура поднялась до 38 градусов.

Врачи госпитализировали женщин в отделение реанимации столичной больницы в состоянии средней тяжести.

Затем, после трех малых операций, ухудшилось состояние еще у трех клиенток клиники. Их экстренно госпитализировали в отделение реанимации инфекционной клинической больницы.

Пять женщин госпитализированы после процедуры ЭКО в Москве

В центре репродукции предположили, что «что-то было странное в растворах, которые при анестезии вводили пациенткам».

« Р а б о т а к л и н и к и б ы л а п р и о с т а н о в л е н а д о р е з у л ь т а т о в л а б о р а т о р н ы х и с с л е д о в а н и й и з а в е р ш е н и я э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о р а с с л е д о в а н и я » , — о т м е т и л и в п р е с с - ц е н т р е У п р а в л е н и я Р о с п о т р е б н а д з о р а п о г о р о д у М о с к в е .

В ведомстве заметили, что сотрудники изъяли в центре лекарственные препараты, шприцы, катетеры для лабораторной экспертизы.