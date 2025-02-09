Разлив нефти в Самарской области после прорыва трубопровода попал на видео

В Красноярском районе Самарской области прорвало нефтепровод. Разлившаяся по земле нефть попала на видео, которое обнародовало 63.RU.

Авария на внутрипромысловом нефтепроводе Белозерско-Чубовского месторождения привела к разливу нефти на местности, что зафиксировали очевидцы. На кадрах видно загрязнение территории нефтью. В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

В Самарской области прорвало нефтепровод

В настоящее время проводится работа по ликвидации последствий разлива.

— Н а 9 ф е в р а л я з а п л а н и р о в а н ы р а б о т ы п о в ы в о з у и р е к у л ь т и в а ц и и з а г р я з н е н н о г о г р у н т а , — п е р е д а е т с о о б щ е н и е М Ч С издание.

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