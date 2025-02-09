Разлив нефти в Самарской области после прорыва трубопровода попал на видео

В Красноярском районе Самарской области прорвало нефтепровод. Разлившаяся по земле нефть попала на видео, которое обнародовало 63.RU.

Авария на внутрипромысловом нефтепроводе Белозерско-Чубовского месторождения привела к разливу нефти на местности, что зафиксировали очевидцы. На кадрах видно загрязнение территории нефтью. В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

В Самарской области прорвало нефтепровод

В настоящее время проводится работа по ликвидации последствий разлива.

На 9 февраля запланированы работы по вывозу и рекультивации загрязненного грунта, передает сообщение МЧС издание.

Ранее в Государственной пожарной службе Польши сообщили, что на нефтепроводе «Дружба» произошла утечка нефтепродуктов. Специалисты отметили, что опасности для местных жителей нет, а утечка не угрожает взрывом или пожаром.

25 ноября в ФРГ заявили, что ответственность украинских спецслужб за подрыв «Северных потоков» очевидна, поэтому Киев должен компенсировать Берлину нанесенный ущерб.

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