Разлив нефти в Самарской области после прорыва трубопровода попал на видео
В Красноярском районе Самарской области прорвало нефтепровод. Разлившаяся по земле нефть попала на видео, которое обнародовало 63.RU.
Авария на внутрипромысловом нефтепроводе Белозерско-Чубовского месторождения привела к разливу нефти на местности, что зафиксировали очевидцы. На кадрах видно загрязнение территории нефтью. В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.
В Самарской области прорвало нефтепровод
В настоящее время проводится работа по ликвидации последствий разлива.
— На 9 февраля запланированы работы по вывозу и рекультивации загрязненного грунта, — передает сообщение МЧС издание.
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