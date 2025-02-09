Раскрыты подробности о тонущем в результате инцидента танкере в РФ

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В порту Усть-Луга в Ленинградской области тонет груженый мазутом танкер Koala, на борту которого находятся 130 тыс. тонн мазута. Экипаж судна не пострадал. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В региональном СК РФ отметили, что у судна отсутствуют надводные повреждения. В скором времени водолазы приступят к подводному осмотру танкера.

В ведомстве уточнили, что разлива нефтепродуктов нет, специалисты проводят проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, в свою очередь, что на танкере в порту Усть-Луга произошел «техногенный инцидент во время запуска двигателя», повреждено машинное отделение.

По данным портала marinetraffic, судно ходит под флагом Антигуа и Барбуды.

Ранее сообщалось, что на Сахалине сел на мель китайский грузовой балкер An Yang 2. Разлива мазута из топливных танков не произошло, команда не пострадала.