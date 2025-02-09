Стало известно, что перевозил китайский балкер, севший на мель на Сахалине

Китайский грузовой балкер An Yang 2, севший на мель на Сахалине, перевозил 1 тыс. тонн угля. Мазута в качестве груза на нем не было, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщила, что ночью в воскресенье, 9 февраля, иностранное грузовое судно село на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось.

« М а з у т а в к а ч е с т в е г р у з а н а г р у з о в о м б а л к е р е A n Y a n g 2 , с е в ш е м н а м е л ь н а С а х а л и н е , н е т . Г р у з о м я в л я е т с я 1 т ы с . т о н н у г о л ь » , — о т м е т и л и в Р о с м о р р е ч ф л о т е .

Вместе с тем, пояснили в ведомстве, на корабле в подвесных танках (резервуарах) находится топливо для главного двигателя: 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута.

В российском порту начал тонуть танкер с мазутом

В пресс-службе уточнили, что топливным танкам ничего не угрожает, следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории нет.