Стало известно, что перевозил китайский балкер, севший на мель на Сахалине
Китайский грузовой балкер An Yang 2, севший на мель на Сахалине, перевозил 1 тыс. тонн угля. Мазута в качестве груза на нем не было, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщила, что ночью в воскресенье, 9 февраля, иностранное грузовое судно село на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось.
«Мазута в качестве груза на грузовом балкере An Yang 2, севшем на мель на Сахалине, нет. Грузом является 1 тыс. тонн уголь», — отметили в Росморречфлоте.
Вместе с тем, пояснили в ведомстве, на корабле в подвесных танках (резервуарах) находится топливо для главного двигателя: 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута.
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В пресс-службе уточнили, что топливным танкам ничего не угрожает, следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории нет.