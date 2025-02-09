В российском порту начал тонуть танкер с мазутом

Танкер под названием Koala со 130 000 тонн мазута начал тонуть в порту Усть-Луга Ленинградской области.

© Lenta.ru

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

« В н о ч ь н а 9 ф е в р а л я т а н к е р K o a l a ( о н х о д и т п о д ф л а г о м А н т и г у а и Б а р б у д ы ) н а х о д и л с я у т р е т ь е г о п р и ч а л а в м о р с к о м п о р т е в У с т ь - Л у г е . Н а б о р т у т а н к е р а н а х о д и л с я э к и п а ж и з 2 4 ч е л о в е к » , — о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и .

По данным источников канала, причиной происшествия мог стать взрыв судна. Известно, что в ночь на 9 февраля в корабль был погружен мазут и он готовился к отправке. После этого, предположительно, и раздались взрывы. Известно, что экипаж танкера составлял 24 человека, 4 из которых граждане России.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что новые точечные выбросы мазута после крушения танкеров в Черном море были обнаружены в Крыму и на Кубани. C начала работ по устранению последствий разлива уже удалось очистить 355 километров побережья. Специалисты собрали около 180 тонн загрязненного грунта — 21 тысячу тонн от этого объема просеяли вибрационной установкой «Грохот».