Пожар вспыхнул рядом со зданием Нижегородской ярмарки

Пожар случился в строительном вагончике рядом с Нижегородской ярмаркой на Совнаркомовской улице. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает Shot.

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Отмечается, что пламя от каморки немного задевает фасад здания. На месте работают сотрудники МЧС, а информация о пострадавших не поступала.

Ярмарка, расположенная в историческом районе города, является главным выставочным центром Нижнего Новгорода и имеет историческое значение, поскольку здесь располагалась крупнейшая ярмарка Российской империи, передает Telegram-канал.

В Екатеринбурге произошло возгорание здания автосервиса на площади 1000 квадратных метров, расположенного на Кислородной улице. О пострадавших пока неизвестно.

8 февраля появились сообщения о крупном возгорании в одном из корпусов бывшего предприятия на улице Электрозаводской в столичном районе Преображенское. Сотрудники МЧС России приступили к тушению пожара, установив подъемные механизмы для спасения пострадавших на верхних этажах. В ликвидации возгорания задействовали свыше 60 пожарных и 16 единиц техники.