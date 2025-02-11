В трех аэропортах России сняли ограничения на полеты

В аэропортах Ульяновска (Баратаевка), Саратова (Гагарин) и Казани в 08:30 по московскому времени сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом у себя в Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

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Отмечается, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов самолетов. Кореняко заявил, что за этот период на запасной аэродром ушел один пассажирский лайнер, выполнявший рейс в Казань.

« Э к и п а ж и В С , а в и а д и с п е т ч е р ы и с л у ж б ы а э р о п о р т о в п р и н я л и в с е н е о б х о д и м ы е м е р ы д л я о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и п о л е т о в — э т о г л а в н ы й п р и о р и т е т » , — д о б а в и л о н .

Ранее во вторник, 11 февраля, в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ввели временный запрет на полеты. В авиагаванях ограничили взлет и посадку самолетов в целях безопасности.