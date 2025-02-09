В Гамбурге неизвестный открыл огонь по полицейским

В немецком Гамбурге мужчина открыл огонь по полицейским. Стражи порядка не пострадали, злоумышленник позже был задержан, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в субботу, 8 января, в 19:53 (21:53 мск) в районе Нойграбен поблизости от железнодорожной станции.

По данным агентства, полицейские обратили внимание на группу спорящих друг с другом людей, подошли к ним с тем, чтобы разобраться в ситуации. Мужчины при их приближении разбежались, один из них открыл огонь по стражам порядка.

Правоохранители также произвели несколько выстрелов, но им не удалось поразить злоумышленника и он скрылся.

Район после ЧП был оцеплен, полиция провела масштабную операцию и все же смогла задержать подозреваемого. Его личность и мотивы агрессивного поведения пока не раскрываются.

Напомним, что в Гамбурге в марте 2023 года в помещении религиозной организации произошла стрельба. Погибли 7 человек, 25 получили ранения. Нападавший застрелился.

В июне 2024 года в Гамбурге мужчина напал на полицейских с топором. Стражи порядка распылили перцовый баллончик, затем открыли огонь, ранили нарушителя в ногу. После инцидента мужчина был госпитализирован.