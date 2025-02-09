В Дербенте задержали подозреваемых  в нападении на полицейского

В Дербенте задержаны трое подозреваемых, которые напали на полицейского, избили, отобрали служебный пистолет и восемь раз выстрелили в него. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.

Информация о задержании поступила в субботу утром.

« П о д о з р е в а е м ы е з а д е р ж а н ы . В б л и ж а й ш е е в р е м я б у д е т р а с с м о т р е н в о п р о с о б и з б р а н и и в о т н о ш е н и и н и х м е р ы п р е с е ч е н и я » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Начались следственные действия, сотрудники СК собирают доказательственную базу.

По версии следствия, 9 февраля 2025 года трое местных жителей нарушали общественный порядок около одного из общественных заведений в Дербенте. Когда на месте появился сотрудник полиции, на него напали, повалив на землю и стали «наносить удары руками и ногами по различным частям тела».

« О д и н и з п о д о з р е в а е м ы х з а в л а д е л т а б е л ь н ы м о р у ж и е м с о т р у д н и к а , п о с л е ч е г о п р о и з в е л в н е г о н е м е н е е 8 в ы с т р е л о в , п р и ч и н и в о г н е с т р е л ь н о е р а н е н и е п о с л е д н е м у » , — о т м е ч а ю т в С К Р Ф .

С места преступления подозреваемые скрылись.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.

Telegram-канал Shot сообщает, что сейчас сотрудник полиции находится в реанимации. Нападение произошло на улице 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии. Нападавшие скрылись с места на чёрном Cadillac, позже их задержали в Табасаранском районе.

По предварительной информации, одним из них является 37-летним сыном бывшего местного чиновника. По данным канала, не исключено, что «он был под наркотиками».