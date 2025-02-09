В Дербенте задержали подозреваемых в нападении на полицейского
В Дербенте задержаны трое подозреваемых, которые напали на полицейского, избили, отобрали служебный пистолет и восемь раз выстрелили в него. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.
Информация о задержании поступила в субботу утром.
«Подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», — сказано в сообщении.
Начались следственные действия, сотрудники СК собирают доказательственную базу.
По версии следствия, 9 февраля 2025 года трое местных жителей нарушали общественный порядок около одного из общественных заведений в Дербенте. Когда на месте появился сотрудник полиции, на него напали, повалив на землю и стали «наносить удары руками и ногами по различным частям тела».
«Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника, после чего произвел в него не менее 8 выстрелов, причинив огнестрельное ранение последнему», — отмечают в СК РФ.
С места преступления подозреваемые скрылись.
Было возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.
Telegram-канал Shot сообщает, что сейчас сотрудник полиции находится в реанимации. Нападение произошло на улице 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии. Нападавшие скрылись с места на чёрном Cadillac, позже их задержали в Табасаранском районе.
По предварительной информации, одним из них является 37-летним сыном бывшего местного чиновника. По данным канала, не исключено, что «он был под наркотиками».