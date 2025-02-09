Стало известно, что перевозило севшее на мель китайское судно на Сахалине

Балкер, который сел на мель в районе порта Невельска на Сахалине, перевозил 1000 тонн угля. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

По предварительным данным, на судне повреждения получил отсек для соленой воды, от которого зависит устойчивость балкера. Жизни экипажа ничто не угрожает, команда судна не подавала сигнала бедствия, эвакуация не требуется.

Специалисты обследовали место, где балкер сел на мель, и не обнаружили следов разлива топлива, отметили в Росморречфлоте.

Как только погода улучшится, водолазы обследуют подводную часть судна. Тогда же будет принято решение о разгрузке судна или его снятии с мели, добавили в агентстве.

Инцидент с китайским судном An Yang 2 произошел вечером 8 февраля. Сухогруз находился в порту и принимал товары на борт, когда начался шторм. Затем судно направилось в открытое море, однако, по всей видимости, экипаж не справился с управлением, и оно село на мель. По окончании шторма водолазы исследуют его на наличие повреждений.

В Невельском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Позже выяснилось, что корабль перевозил уголь, а в качестве топлива на судне было 54 тонны дизеля и 706 тонн мазута.