В Абхазии нашли тело пропавшего более недели назад россиянина

Тело россиянина Алексея Берестнева обнаружено в в обрыве неподалеку от смотровой площадки «Прощай Родина», расположенной в окрестностях озера Рица. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

По данным агентства, турист из Тюмени пропал 30 января. Его активно искали сотрудники МЧС Абхазии и Рицинского национального реликтового парка, волонтеры, полиция. Были обследованы все возможные маршруты, по которым турист мог идти и заблудиться.

« П о с л е д н е е м е с т о н а х о ж д е н и я р о с с и я н и н а б ы л о у с т а н о в л е н о с о т р у д н и к а м и О В Д п о Г у д а у т с к о м у р а й о н у 8 ф е в р а л я — с м о т р о в а я п л о щ а д к а « П р о щ а й Р о д и н а » . Т а м ж е в о б р ы в е е г о т е л о и б ы л о о б н а р у ж е н о у т р о м 9 ф е в р а л я » , — о т м е т и л и в п р е с с - с л у ж б е .

В настоящее время проводится процессуальная проверка по факту гибели россиянина.

Ранее сообщалось, что 4 июня 2023 года, при сходе камнепада на озеро Рица, крупные обломки скал упали на проезжавший через каньон внедорожник и раздавили его. 27-летний житель Пензенской области погиб на месте.

Кроме того, в феврале 2024 года из-за обрыва троса канатки в Рицинском национальном парке погиб 28-летний уроженец города Кувандык Оренбургской области.