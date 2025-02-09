В Абхазии нашли тело пропавшего более недели назад россиянина

В Абхазии обнаружили тело пропавшего в конце января россиянина
Тело россиянина Алексея Берестнева обнаружено в в обрыве неподалеку от смотровой площадки «Прощай Родина», расположенной в окрестностях озера Рица. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
По данным агентства, турист из Тюмени пропал 30 января. Его активно искали сотрудники МЧС Абхазии и Рицинского национального реликтового парка, волонтеры, полиция. Были обследованы все возможные маршруты, по которым турист мог идти и заблудиться.
«Последнее место нахождения россиянина было установлено сотрудниками ОВД по Гудаутскому району 8 февраля — смотровая площадка «Прощай Родина». Там же в обрыве его тело и было обнаружено утром 9 февраля», — отметили в пресс-службе.
В настоящее время проводится процессуальная проверка по факту гибели россиянина.
Ранее сообщалось, что 4 июня 2023 года, при сходе камнепада на озеро Рица, крупные обломки скал упали на проезжавший через каньон внедорожник и раздавили его. 27-летний житель Пензенской области погиб на месте.
Кроме того, в феврале 2024 года из-за обрыва троса канатки в Рицинском национальном парке погиб 28-летний уроженец города Кувандык Оренбургской области.