В Абхазии нашли тело пропавшего более недели назад россиянина
Тело россиянина Алексея Берестнева найдено в Рицинском ущелье, спасатели занимаются извлечением его из каньона. Об этом ТАСС сообщил начальник поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии Саид Чан-оглы.
Россиянина Алексея Берестнева 1986 года рождения, жителя Тюменской области, разыскивали с 31 января в окрестностях озера Рица. Ранее сообщалось, что 6 февраля поиски, в которых участвовали помимо спасателей МЧС и инспекторы Рицинского реликтового национального парка, приостановили из-за ухудшившейся в высокогорье погоды и плохой видимости.
"Сегодня мы возобновили поиски пропавшего Берестнева и примерно в [районе] 35-го километра Рицинского ущелья обнаружили его тело. Сейчас спасатели занимаются извлечением тела из каньона", - сказал Чан-оглы.
Ранее Чан-оглы сообщал, что Берестнев поднялся на высокогорное озеро Рица, сотрудники парка предоставили ему теплое помещение для ночлега, но на следующий день его там не оказалось, он оставил свои личные вещи и паспорт, телефон, скорее всего, забрал с собой. С 31 января по 6 февраля были обследованы все возможные пути, по которым он мог пройти, в том числе побережье озера, а затем из-за сильного снегопада и тумана на озере Рица ухудшилась видимость.