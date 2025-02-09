В Абхазии нашли тело пропавшего более недели назад россиянина

Тело россиянина Алексея Берестнева найдено в Рицинском ущелье, спасатели занимаются извлечением его из каньона. Об этом ТАСС сообщил начальник поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии Саид Чан-оглы.

Россиянина Алексея Берестнева 1986 года рождения, жителя Тюменской области, разыскивали с 31 января в окрестностях озера Рица. Ранее сообщалось, что 6 февраля поиски, в которых участвовали помимо спасателей МЧС и инспекторы Рицинского реликтового национального парка, приостановили из-за ухудшившейся в высокогорье погоды и плохой видимости.

" С е г о д н я м ы в о з о б н о в и л и п о и с к и п р о п а в ш е г о Б е р е с т н е в а и п р и м е р н о в [ р а й о н е ] 3 5 - г о к и л о м е т р а Р и ц и н с к о г о у щ е л ь я о б н а р у ж и л и е г о т е л о . С е й ч а с с п а с а т е л и з а н и м а ю т с я и з в л е ч е н и е м т е л а и з к а н ь о н а " , - с к а з а л Ч а н - о г л ы .

Ранее Чан-оглы сообщал, что Берестнев поднялся на высокогорное озеро Рица, сотрудники парка предоставили ему теплое помещение для ночлега, но на следующий день его там не оказалось, он оставил свои личные вещи и паспорт, телефон, скорее всего, забрал с собой. С 31 января по 6 февраля были обследованы все возможные пути, по которым он мог пройти, в том числе побережье озера, а затем из-за сильного снегопада и тумана на озере Рица ухудшилась видимость.