Появились подробности нападения на полицейского в Дербенте

Одним из подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте оказался сын бывшего местного чиновника. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщил Shot.

По информации канала, около четырех часов утра в Дербенте трое местных жителей совершили нападение на 28-летнего полицейского при исполнении. Они избили его, отобрали пистолет и произвели не менее восьми выстрелов, ранив его в бедро. Инцидент произошел на улице 345-й Дагестанской стрелковой дивизии. Преступники скрылись с места происшествия на черном Cadillac.

Позже подозреваемые были задержаны в Табасаранском районе. Одним из них оказался 37-летний сын бывшего главы этого района, Сандро Шихмагомедов. По предварительной информации, он находился под воздействием наркотиков. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за покушение на жизнь сотрудника полиции и хищение оружия.

В Дербенте полицейского ранили при исполнении обязанностей

Шихмагомедова-младшего связывают с местными преступными группировками, причастными к различным правонарушениям, включая террористические акты. В 2012 году он был осужден за участие в подрыве автомобиля возле местного отдела внутренних дел, сообщается в Telegram-канале.

Полицейский, получивший ранение, госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи центральной городской больницы Дербента проводят ему срочную операцию.