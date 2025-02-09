У Каймановых островов произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в 18:23 по местному времени (2:23 мск) вблизи Каймановых островов в Карибском море, пишет CNN со ссылкой на Национальный центр предупреждения о цунами США (NWTC).

Очаг находился на глубине 10 км в 209 км к юго-западу от Джорджтауна. Специалисты первоначально сообщили, что зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Позже данные обновили, и магнитуду увеличили до 7,6 баллов.

Подземные толчки были ощутимы в Пуэрто-Рико, Гондурасе, на Кубе и Виргинских островах.

Ученые США зафиксировали угрозу сильнейшего землетрясения и цунами

NWTC сразу после фиксации подземных толчков сообщил об угрозе цунами. В дальнейшем опасность цунами для Пуэрто-Рико и Виргинских островов отменили, при этом предупреждение продолжает действовать на Кубе, Каймановых островах и в Гондурасе. Там возможно образование волны высотой до 1 м.

Власти Кубы, Каймановых островов, Доминиканской республики призвали жителей побережья перебраться в безопасные районы, либо на возвышенности.