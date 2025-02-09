В Дербенте полицейского ранили при исполнении обязанностей

В Дербенте неизвестный ранил полицейского, находившегося на службе, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, где ему проводят операцию.

Как передает РИА «Новости», в Дербенте ночью неизвестный открыл стрельбу по сотруднику полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей. В результате полицейского в тяжелом состоянии доставили в больницу. В данный момент врачи центральной городской больницы Дербента проводят ему операцию, стараясь стабилизировать состояние пострадавшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане произошел инцидент, в котором житель Махачкалы сбил на автомобиле двух полицейских, а тюменские полицейские ранее рассказали подробности боя с террористами в Махачкале, и МВД по Дагестану сообщило о продолжении боестолкновения в Дербенте.