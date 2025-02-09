МЧС столкнулось с проблемой при вызволении севшего на мель сухогруза Китая на Сахалине

В Сахалинской области спасатели МЧС столкнулись с проблемой при вызволении китайского сухогруза An Yang 2, севшего на мель неподалеку от порта Невельск. Они не могут подобраться к грузовому судну из-за непогоды, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Иностранное судно шло из Цзянъиня в Невельск, оно нагружено 50 тоннами дизельного топлива, 700 тоннами мазута, 1000 тоннами угля и 2,7 тоннами моторного масла. Поблизости с местом происшествия дежурят буксиры, все службы российского региона переведены в режим готовности, они ждут, когда завершится шторм.

По предварительным данным, приблизиться к сухогрузу удастся только завтра днем. Уточняется, что экипаж корабля в порядке, у них достаточно запасов пищи и воды.

Ранее сообщалось, что грузовое судно КНР получило пробоину, спасатели не смогли оценить масштабы проблемы, поскольку китайская команда не может внятно объясниться со спасателями с помощью переводчика. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что в связи с инцидентом в регионе введен режим повышенной готовности.