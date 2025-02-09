Угроза цунами была объявлена у тихоокеанского побережья США

У тихоокеанского побережья США из-за восьмибалльного землетрясения могло возникнуть тридцатиметровое цунами. Об этом сообщила исследовательская группа Колумбийского университета.

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В субботу в Карибском бассейне произошло сильное землетрясение магнитудой 7,6 к северу от Гондураса, как сообщил Немецкий исследовательский центр наук о Земле. Землетрясение случилось в 18:23 по восточноамериканскому времени, согласно данным Геологической службы США. В ответ на это событие Система предупреждения о цунами в США выпустила предупреждения для Пуэрто-Рико и Виргинских островов. Однако уже в 20:13 Национальная метеорологическая служба Сан-Хуана отменила эти предупреждения.

Первоначально специалисты GFZ оценили магнитуда землетрясения в 6,89, отметив, что оно произошло на глубине около 10 километров. Несмотря на отмену основных предупреждений, жителям Пуэрто-Рико и Виргинских островов все еще рекомендовалось избегать побережья, пляжей, гаваней и других прибрежных зон из-за возможных колебаний уровня моря и опасных океанских течений, передает Daily Mail.До этого профессор Казанского федерального университета Юрий Нефедьев прокомментировал возможные последствия столкновения Земли с астероидом 2024 YR4 в интервью местному изданию.