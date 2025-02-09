Еще один российский аэропорт закрыли для самолетов

Аэропорт в Нижнем Новгороде временно не будет осуществлять авиарейсы, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко. По его словам, такие меры приняты по соображениям безопасности полетов.

В р е м е н н ы е о г р а н и ч е н и я н а п р и е м и в ы п у с к в о з д у ш н ы х с у д о в в 0 4 : 4 0 М С К в в е д е н ы т а к ж е в а э р о п о р т у Н и ж н и й Н о в г о р о д ( С т р и г и н о ; к о д И К А О : U W G G ) . , — н а п и с а л о н .

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для безопасности полетов. Это главный приоритет, добавил Кореняко.

Ранее аэропорт Волгограда временно прекратил работу. Кореняко пояснил, что все вернется в прежнему режиму, как только это будет безопасно.

Также на территории Воронежской области сбили несколько БПЛА ВСУ. Губернатор региона Александр Гусев отметил, что никто не пострадал, разрушений на земле нет. Угроза атаки беспилотниками в регионе сохраняется.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над Железногорском Курской области раздалось минимум шесть взрывов, предварительно, на фоне работы ПВО. Минобороны России и власти не комментировали информацию. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.