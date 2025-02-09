Журналист испанской газеты Mundo Альберто Рохас незаконно побывал в Курской области, соответствующий материал опубликован на сайте издания. Там представитель СМИ общался с напавшими на регион военнослужащими ВСУ.

© соцсети

В публикации говорится, что Рохас в сопровождении украинских военных выехал из города Сумы и нелегально пересек российскую границу. Журналист пояснил, что хотел поговорить с членами «бригады 47» ВСУ, в итоге он взял интервью у бойцов ВСУ по имени Юрий, Антон и Петро.

Ранее журналист The Times Кэтрин Филп нелегально посетила Курскую область. В материале сказано, что журналист побывала в Судже, а также посетила деревню неподалеку от города. Сотрудница издания видела, как украинские военнослужащие демонстрируют местным жителям видеоматериалы, призванные дискредитировать Вооруженные силы России.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, комментируя появление иностранных журналистов в Судже Курской области вместе с ВСУ, напомнил, что ранее западные журналисты соблюдали журналистскую этику и не посещали территории без разрешения МИД страны. По его мнению, именно поэтому западные СМИ не освещали украинский конфликт из Луганска и Донецка.