На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за инцидента с китайским сухогрузом

Из-за инцидента с китайским сухогрузом, севшим на мель недалеко от порта Невельск на Сахалине, в регионе введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко, опубликовав видео с места происшествия в Telegram-канале.

« Р а з л и в а т о п л и в а н е з а ф и к с и р о в а н о , у г р о з ы ж и з н и и з д о р о в ь ю э к и п а ж а н е т . О д н а к о с и т у а ц и я т р е б у е т о п е р а т и в н о г о к о н т р о л я и г о т о в н о с т и к л ю б ы м с ц е н а р и я м » , — н а п и с а л Лимаренко.

Иностранное судно село на мель на Сахалине

Губернатор Сахалинской области поручил организовать оперативный штаб, который возглавил зампредседателя правительства Алексей Римша. Уточняется также, что все профильные службы работают круглосуточно.

Ранее издание Baza сообщало, что речь идет о китайском судне «Анг Янг-2», на борту которого находятся 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля. Спасатели не могут оценить, насколько серьезна образовавшаяся в результате попадания на мель пробоина в сухогрузе, поскольку у членов китайского экипажа возникли трудности с переводом.