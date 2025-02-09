Экипаж самолета из Сочи обнаружил странные метки на радаре

Экипаж самолета Сочи — Пермь фиксировал на пути следования лайнера Boing-737-800 на подлете к Уфе фантомные метки, сообщает телеграм-канал AVIAINCEDENT. Авторы материала уточнили, что сигнализация о приближении летательных объектов не сработала, меток на экране индикатора воздушной обстановки не было.

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В 0 1 : 5 9 м с к в 6 0 к и л о м е т р а х о т У ф ы э к и п а ж B o i n g - 7 3 7 - 8 0 0 д о л о ж и л о н а л и ч и и т р е х - ч е т ы р е х н е о п о з н а н н ы х м е т к а х п о T C A S ( с и с т е м а п р е д у п р е ж д е н и я с т о л к н о в е н и я с а м о л е т о в в в о з д у х е — N E W S . r u ) , — д о б а в и л и ж у р н а л и с т ы .

Указано, что командир борта принял решение продолжить полет. В итоге лайнер благополучно добрался до пункта назначения.

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Ранее самолет Airbus A320 приземлился на одном двигателе в аэропорту Внуково. У летевшего из Бухары в Москву лайнера авиакомпании Uzbekistan Airways при заходе на посадку отказал один из двигателей. На борту самолета находились 132 пассажира.

До этого самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Ереван, совершил экстренную посадку в Махачкале. Во время рейса пассажирам объявили, что зона закрытия воздушного пространства была расширена и ее пришлось облетать. В результате у самолета закончилось топливо.