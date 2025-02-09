Экипаж самолета из Сочи обнаружил странные метки на радаре
Экипаж самолета Сочи — Пермь фиксировал на пути следования лайнера Boing-737-800 на подлете к Уфе фантомные метки, сообщает телеграм-канал AVIAINCEDENT. Авторы материала уточнили, что сигнализация о приближении летательных объектов не сработала, меток на экране индикатора воздушной обстановки не было.
В 01:59 мск в 60 километрах от Уфы экипаж Boing-737-800 доложил о наличии трех-четырех неопознанных метках по TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе — NEWS.ru), — добавили журналисты.
Указано, что командир борта принял решение продолжить полет. В итоге лайнер благополучно добрался до пункта назначения.
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Ранее самолет Airbus A320 приземлился на одном двигателе в аэропорту Внуково. У летевшего из Бухары в Москву лайнера авиакомпании Uzbekistan Airways при заходе на посадку отказал один из двигателей. На борту самолета находились 132 пассажира.
До этого самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Ереван, совершил экстренную посадку в Махачкале. Во время рейса пассажирам объявили, что зона закрытия воздушного пространства была расширена и ее пришлось облетать. В результате у самолета закончилось топливо.