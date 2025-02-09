СМИ: над Железногорском прозвучало шесть взрывов

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Железногорском Курской области раздалось минимум шесть взрывов, предварительно, на фоне работы ПВО. Минобороны России и местные власти не комментировали информацию.

Местные жители заявили SHOT, что шум над городом продолжается до сих, видны яркие вспышки. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

В российском аэропорту ввели план «Ковер» из-за атаки БПЛА

Ранее свыше 70 квартир получили повреждения в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова-на-Дону при атаке ВСУ. Глава города Александр Скрябин отметил, что ведется дополнительный обход квартир. Во всех 14 пострадавших домах завершена установка теплового контура, газоснабжение восстановлено, все ресурсы поданы, добавил он.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли Центрально-Городской район Макеевки. Источник в оперативных службах города информировал, что удар пришелся на район автостанции, есть пострадавшие. При атаке пострадал жилой дом и припаркованные рядом машины. Кроме того, выбиты стекла и повреждены фасады. Погибла местная жительница, еще 11 человек пострадали.