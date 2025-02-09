Пять женщин госпитализированы после процедуры ЭКО в Москве

В Москве пятерых женщин доставили в инфекционную больницу после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в одной их столичных клиник, передает РЕН ТВ.

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Источник телеканала рассказал, что у всех пострадавших наблюдаются лихорадка и сепсис.

Муж одной из госпитализированных женщин сообщил, что она второй раз обращалась в это медицинское учреждение и в первый раз проблем не было.

« В к л и н и к е б ы л е щ е о д и н с л у ч а й , у д е в у ш к и т а к и е ж е с и м п т о м ы . М о ж е т , э т о к а к - т о с в я з а н о с о ш и б к о й к л и н и к и » , — д о п у с т и л м у ж ч и н а и д о б а в и л , ч т о е г о ж е н а н а х о д и т с я в т я ж е л о м с о с т о я н и и .

Мать убитого под Калининградом мальчика арестовали

Прошлой весной в США семилетней школьнице ампутировали обе ноги и руку из-за бактериальной инфекции. Как рассказали родители Виктории Пастен-Моралес, у дочери резко поднялась температура, началась лихорадка и приступы тошноты. После того как губы и руки школьницы посинели, ее отвезли в больницу. Вскоре и Виктории развился сепсис, поэтому медикам пришлось ампутировать ей обе ноги и руку, чтобы сохранить жизнь. Кроме того, у нее оказались поражены почки, а еще ей потребовался аппарат искусственной вентиляции легких. После операции девочка не могла говорить.