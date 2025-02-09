Из Банка Англии изъяли тысячи золотых слитков

Тысячи золотых слитков изъявли из хранилищ Банка Англии с конца 2024 года. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что мера принята на фоне опасений последствий торговой войны, которой угрожает президент США Дональд Трамп.

Как сообщила компания Threadneedle Street, за последние несколько месяцев из хранилищ изъяли около восьми тысяч слитков — это около двух процентов от общего запаса.

Замуправляющего банком сэр Дэйв Рамсден рассказал, что учреждение было завалено запросами после того, как цены на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке выросли выше стоимости на наличное золото в Лондоне. Он отметил, что в этой связи ожидание на получение слитков, которые находятся в хранилище банка, увеличилось с нескольких дней до недель. Трейдеры спешат воспользоваться разницей в ценах.

Ранее стало известно, что центральный банк Индии вывез более 100 метрических тонн золота из Великобритании в свои внутренние хранилища.