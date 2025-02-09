Двое маленьких детей выпали из окна во Владимирской области

Двухлетняя девочка и трехлетний мальчик выпали из окна квартиры на третьем этаже в Муроме Владимирской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. В ведомстве отметили, что несовершеннолетние госпитализированы, угрозы их жизни и здоровью нет.

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С л е д о в а т е л я м и С К п р о в о д и т с я п р о в е р к а п о с о о б щ е н и ю о п а д е н и и д в у х м а л о л е т н и х д е т е й и з о к н а в М у р о м е , — п о д ч е р к н у л и п р е д с т а в и т е л и к о м и т е т а .

По предварительным данным, дети, проживающие с родителями в многоквартирном доме на улице Карла Маркса, остались без присмотра. Малыши смогли открыть окно и забраться на подоконник.

Ранее в Санкт-Петербурге пятилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, ей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода и основания черепа, отек мозга и другие травмы. Полицейские установили, что родители девочки являются мигрантами, они уехали на родину в Киргизию по делам, а дочку оставили с тетей.

Также шестилетний мальчик выпал из окна на пятом этаже многоэтажки в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на Серебристом бульваре в Приморском районе. Отмечается, что 42-летняя мама была дома и не уследила за малышом. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы и ушибом легких.