Троих жителей Петербурга арестовали за обман контрактников ВС России

Трое жителей Петербурга были арестованы по решению Октябрьского районного суда по обвинению в мошенничестве, жертвами злоумышленников стали контрактники ВС России, а сумма ущерба составляет в общей сложности не менее 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

« У н и х в о з н и к п р е с т у п н ы й у м ы с е л н а х и щ е н и е д е н е ж н ы х с р е д с т в , в ы д е л я е м ы х г р а ж д а н а м п р и з а к л ю ч е н и и и м и к о н т р а к т о в о п р о х о ж д е н и и в о е н н о й с л у ж б ы с М и н о б о р о н ы Р Ф » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Начальство российского оборонного завода вымогало деньги у работников

В пресс-службе пояснили, что злоумышленники похитили единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей, а были замечены в краже иных выплат, выделяемых при заключении контрактов.

Среди прочего, как следует из сообщения пресс-службы суда, мошенники убеждали своих жертв передавать в их пользование банковские карты, которые были оформлены для получения выплат по контракту. Затем аферисты списывали с них денежные средства, после чего распоряжались ими по своему усмотрению.

Всех троих подозреваемых задержали 6 февраля, им было предъявлено обвинение. Фигурантов уголовного дела заключили под стражу до 25 марта 2025 года.

22 января депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что российский банк забрал все заработанные за участие в специальной военной операции на Украине деньги российского военнослужащего. Инцидент произошел с Анатолием А. из Туринска Свердловской области.