В российском аэропорту ввели план «Ковер» из-за атаки БПЛА

План «Ковер» ввели в волгоградском аэропорту Гумрак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что задержаны рейсы на вылет и прилет. Ограничения ввели в 00:32 по московскому времени из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

5 февраля в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения. Ранее приостанавливали работу воздушные гавани Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

В Херсоне вновь произошли взрывы

В ночь с 28 на 29 января ограничения вводились в аэропортах Казани и Санкт-Петербурга. В настоящее время запрет на полеты в этих авиагаванях уже сняли.