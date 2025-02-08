Грузовое иностранное судно село на мель на Сахалине

На Сахалине в Невельском районе грузовое иностранное судно село на мель. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

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« Н а б о р т у н а х о д я т с я 2 0 ч е л о в е к э к и п а ж а , в м е д и ц и н с к о й п о м о щ и н е н у ж д а ю т с я . Р а з л и в а т о п л и в а н е н а б л ю д а е т с я » , - у т в е р ж д а е т п р е с с - с л у ж б а в е д о м с т в а .

По информации спасателей, сейчас решается вопрос о снятии судна с мели. Уточняется, что инцидент произошел южнее порта Невельск.

Невельск - город-порт на Дальнем Востоке России, располагается в примерно 90 км от Южно-Сахалинска. Город назван в честь мореплавателя и русского адмирала Геннадия Невельского.

Невельск известен тем, что это один из трех портов, где селятся сивучи во время межсезонных миграций. Животное является одним из символов города и изображен на гербе.