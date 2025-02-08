При пожаре в здании на востоке Москвы двое посетителей скейт-парка сами придумали, как эвакуироваться. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Молодые люди рассказали, что после начала возгорания помещение заволокло дымом за две минуты, поэтому они начали искать выход.

« М ы с а м и с е б я э в а к у и р о в а л и : м ы д в е р ь с л о м а л и . . . М ы н а ч а л и п а н и к о в а т ь , в ы л а м ы в а л и д в е р и . Ч е р е з т е х н и ч е с к и е п о м е щ е н и я п о б а л к а м [ п о п а л и ] н а ч е т в е р т ы й э т а ж . . . С т е к л а п о в ы ш и б а л и в с е т а м » , — р а с с к а з а л и п о с е т и т е л и , п е р е б и в а я д р у г д р у г а .

Telegram-канал отмечает, что они показали «спасительный путь» другим скейтерам.

О возгорании в здании Электрозавода в столичном районе Преображенское стало известно вечером 8 февраля. Там в том числе расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждает, что пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки.

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Огонь распространился на площади в примерно 800 кв. м, к борьбе с ним были привлечены 60 человек, 16 единиц техники и пожарный поезд. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников.