В российском городе двое маленьких детей выпали из окна

В городе Муром Владимирской области из окна третьего этажа выпали оставленные без присмотра двое детей — двухлетняя девочка и ее трехлетний брат. Об этом сообщает Telegram-канал следственного управления СК РФ по региону.

© Telegram-канал «СУ СК России по Владимирской области»

Дети госпитализированы, угрозы их жизни и здоровью нет. Инцидент произошел на улице Карла Маркса.

На фотографиях видно, что под окнами практически нет снежного покрова, поэтому дети упали на твердую землю. В квартире трехэтажного дома установлены пластиковые окна.

Проводится процессуальная проверка по сообщению об оставлении родителями малолетних детей без присмотра. Опрашиваются родители и иные лица, запрошена информация в органах системы профилактики и сведения, характеризующие семью.