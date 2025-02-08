"Ростелеком" сообщил о повреждении своего кабеля в Балтийском море
Подводный кабель "Ростелекома" поврежден в Балтийском море. Это произошло из-за внешнего воздействия, сообщили ТАСС в госкомпании.
"Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия [был] поврежден подводный кабель "Ростелекома", - сообщил госоператор.
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В "Ростелекоме" уточнили, что на его абонентов эта ситуация влияния не оказала. Сейчас ведутся восстановительные работы.