"Ростелеком" сообщил о повреждении своего кабеля в Балтийском море

Подводный кабель "Ростелекома" поврежден в Балтийском море. Это произошло из-за внешнего воздействия, сообщили ТАСС в госкомпании.

" Н е к о т о р о е в р е м я н а з а д в а к в а т о р и и Б а л т и й с к о г о м о р я в р е з у л ь т а т е в н е ш н е г о в о з д е й с т в и я [ б ы л ] п о в р е ж д е н п о д в о д н ы й к а б е л ь " Р о с т е л е к о м а " , - с о о б щ и л г о с о п е р а т о р .

Российский кабель оборвался в финской зоне Балтийского моря

В "Ростелекоме" уточнили, что на его абонентов эта ситуация влияния не оказала. Сейчас ведутся восстановительные работы.