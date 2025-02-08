В СК раскрыли, что грозит виновным в мощном пожаре на востоке Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту крупного пожара в здании бывшего Электрозавода на улице Электрозаводской в Москве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу. Максимальная санкция по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что количество пострадавших в настоящее время уточняется. Точную причину возгорания установят благодаря пожарно-технической экспертизе.
Известно, что спасены из пожара около 80 человек. Еще свыше 100 эвакуировались самостоятельно. В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что три человека госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения. Врачи оценивают состояние пострадавших как нетяжелое, угрозы жизни нет.
Тем временем стало известно, что последняя проверка требований пожарной безопасности выявила с десяток нарушений. Она проводилась в 2021 году. Так, помещения не были в полном объеме оборудованы автоматическими средствами противопожарной защиты, не проводились работы по их техобслуживанию и ремонту.