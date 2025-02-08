В СК раскрыли, что грозит виновным в мощном пожаре на востоке Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту крупного пожара в здании бывшего Электрозавода на улице Электрозаводской в Москве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу. Максимальная санкция по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

В о з б у ж д е н о у г о л о в н о е д е л о п о п р и з н а к а м п р е с т у п л е н и я , п р е д у с м о т р е н н о г о с т . 2 3 8 У К Р Ф « О к а з а н и е у с л у г , н е о т в е ч а ю щ и х т р е б о в а н и я м б е з о п а с н о с т и » , — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что количество пострадавших в настоящее время уточняется. Точную причину возгорания установят благодаря пожарно-технической экспертизе.

Известно, что спасены из пожара около 80 человек. Еще свыше 100 эвакуировались самостоятельно. В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что три человека госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения. Врачи оценивают состояние пострадавших как нетяжелое, угрозы жизни нет.

Тем временем стало известно, что последняя проверка требований пожарной безопасности выявила с десяток нарушений. Она проводилась в 2021 году. Так, помещения не были в полном объеме оборудованы автоматическими средствами противопожарной защиты, не проводились работы по их техобслуживанию и ремонту.