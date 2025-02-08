Пожарный поезд направлен для помощи тушения возгорания на Электрозаводе
Пожарный поезд направлен для помощи тушения возгорания в здании Электрозавода. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
«Для помощи в тушении пожара в здании московского Электрозавода направлен пожарный поезд. В его составе цистерны со 120 тоннами воды и 4 тонны пенообразователя», – говорится в сообщении.
Названа причина пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что возгорание произошло в пятиэтажном административном здании по адресу: ул. Электрозаводская, д. 21. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Площадь пожара составляет 800 кв. м.
Госпитализированы пять человек. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.