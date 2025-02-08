Пожарный поезд направлен для помощи тушения возгорания в здании Электрозавода. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

« Д л я п о м о щ и в т у ш е н и и п о ж а р а в з д а н и и м о с к о в с к о г о Э л е к т р о з а в о д а н а п р а в л е н п о ж а р н ы й п о е з д . В е г о с о с т а в е ц и с т е р н ы с о 1 2 0 т о н н а м и в о д ы и 4 т о н н ы п е н о о б р а з о в а т е л я » , – г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Названа причина пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что возгорание произошло в пятиэтажном административном здании по адресу: ул. Электрозаводская, д. 21. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Площадь пожара составляет 800 кв. м.

Госпитализированы пять человек. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.