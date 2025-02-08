Количество госпитализированных при пожаре в здании Электрозавода увеличилось с трех до пяти. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщил источник «Вечерней Москвы».Уточняется, что у людей отравление продуктами горения.

8 февраля стало известно о крупном пожаре в одном из помещений бывшего завода на улице Электрозаводской в районе Преображенское. МЧС России проинформировало, что для борьбы с огнем мобилизовано более 60 пожарных и 16 единиц специализированной техники. Сложность пожара была оценена четвертым рангом. В ведомстве подчеркнули, что удалось спасти около 80 человек, остальные 120 человек покинули здание самостоятельно.

Вскоре появилось видео эвакуации людей из горящего здания. Записи показывают, что весь периметр окутан густым дымом, и людям сложно дышать. Следственный комитет начал проверку по факту пожара.