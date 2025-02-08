В Воронежской области при пожаре погибли двое детей

Двухлетняя девочка и ее трехлетний брат погибли при пожаре в частном доме в селе Новая Чигла Таловского района Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

" П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , в у т р е н н е е в р е м я 8 ф е в р а л я в с л у ж б у с п а с е н и я п о с т у п и л о с о о б щ е н и е о в о з г о р а н и и в ж и л о м д о м е с е л а Н о в а я Ч и г л а Т а л о в с к о г о р а й о н а В о р о н е ж с к о й о б л а с т и . В х о д е т у ш е н и я п о ж а р а о б н а р у ж е н ы т е л а д в у х л е т н е й д е в о ч к и и е е т р е х л е т н е г о б р а т а с п р и з н а к а м и о т р а в л е н и я п р о д у к т а м и г о р е н и я " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), добавили в ведомстве.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 10:53 мск, огнем был поврежден холодильник на площади 2 кв. м.