В Воронежской области при пожаре погибли двое детей

Двухлетняя девочка и ее трехлетний брат погибли при пожаре в частном доме в селе Новая Чигла Таловского района Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В Воронежской области при пожаре погибли двое детей
© РИА Новости
"По предварительным данным, в утреннее время 8 февраля в службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме села Новая Чигла Таловского района Воронежской области. В ходе тушения пожара обнаружены тела двухлетней девочки и ее трехлетнего брата с признаками отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), добавили в ведомстве.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 10:53 мск, огнем был поврежден холодильник на площади 2 кв. м.

Происшествия
Следственный комитет