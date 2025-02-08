В Воронежской области при пожаре погибли двое детей
Двухлетняя девочка и ее трехлетний брат погибли при пожаре в частном доме в селе Новая Чигла Таловского района Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"По предварительным данным, в утреннее время 8 февраля в службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме села Новая Чигла Таловского района Воронежской области. В ходе тушения пожара обнаружены тела двухлетней девочки и ее трехлетнего брата с признаками отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), добавили в ведомстве.
В региональном ГУ МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 10:53 мск, огнем был поврежден холодильник на площади 2 кв. м.