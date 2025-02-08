Названа причина пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве
Причиной пожара в административном здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать короткое замыкание в электрооборудовании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел в субботу, 8 февраля. Пожару присвоен четвертый ранг, в тушении задействованы свыше 60 специалистов.
«Причиной пожара в административном здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать короткое замыкание в электрооборудовании», — отметил собеседник агентства.
По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены — 90.
Власти Москвы сообщили о пострадавших в результате пожара на Электрозаводе
В пресс-службе столичного Депздрава рассказали, что восемь человек обратились за медпомощью. Четверо из них госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения.