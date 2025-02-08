Названа причина пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве

Причиной пожара в административном здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать короткое замыкание в электрооборудовании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в субботу, 8 февраля. Пожару присвоен четвертый ранг, в тушении задействованы свыше 60 специалистов.

« П р и ч и н о й п о ж а р а в а д м и н и с т р а т и в н о м з д а н и и н а Э л е к т р о з а в о д с к о й у л и ц е в М о с к в е м о г л о с т а т ь к о р о т к о е з а м ы к а н и е в э л е к т р о о б о р у д о в а н и и » , — о т м е т и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены — 90.

Власти Москвы сообщили о пострадавших в результате пожара на Электрозаводе

В пресс-службе столичного Депздрава рассказали, что восемь человек обратились за медпомощью. Четверо из них госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения.