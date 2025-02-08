Крупный пожар в административном здании в Москве тушат более 60 пожарных и 16 единиц техники, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Пожар произошел в пятиэтажном здании на Электрозаводской улице. В здании находятся ряд студий, фитнес-клуб.

По предварительным данным, по состоянию на 18:00 мск в помещениях находились около 200 человек.

Часть из них покинула здание самостоятельно, 160 человек вывели спасатели, около 30 заблокированы, в том числе, дети.

В частности, самостоятельно вышли из Электрозавода посетители роллер-дрома. Они нашли стремянку и с помощью ее спустились вниз. Люди дышали через тряпки с водой, чтобы не надышаться угарным газом.

В МЧС отметили, что ранг пожара повышен до четвертого. Площадь возгорания около 100 квадратных метров. Для эвакуации людей с 3-5 этажей установлены подъемные механизмы.