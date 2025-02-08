В здании Электрозавода в Москве начался пожар. Пострадали порядка 10 человек, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в субботу, 8 февраля, в одном из корпусов бывшего предприятия на улице Электрозаводской в столичном районе Преображенское.

По данным телеканала, черный дым фиксируется на третьем и четвертом этажах. Пожарные ликвидируют возгорание, задействовано 29 человек, 7 единиц техники.

Журналисты заметили, что в здании находятся фотостудия, финес-клуб, танцевальная студия.

По предварительным данным, в помещениях могут быть заблокированы от пяти до тридцати человек, спасатели обследуют здание.