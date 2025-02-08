Российский кабель оборвался в финской зоне Балтийского моря

В Балтийском море, в исключительной экономической зоне Финляндии оборвался российский кабель. Об инциденте сообщает «Интерфакс» со ссылкой на береговую охрану Финского залива.

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В субботу береговая охрана распространила сообщение об инциденте в водах Финляндии.

« Б е р е г о в а я о х р а н а Ф и н с к о г о з а л и в а с л е д и т з а в ы п о л н е н и е м з а к о н а о б и с к л ю ч и т е л ь н о й э к о н о м и ч е с к о й з о н е и у с л о в и я м и и с п о л ь з о в а н и я и с к л ю ч и т е л ь н о й э к о н о м и ч е с к о й з о н ы в Ф и н с к о м з а л и в е , г д е в н а с т о я щ е е в р е м я р о с с и й с к о е с у д н о р е м о н т и р у е т о б о р в а н н ы й р о с с и й с к и й к а б е л ь » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Отмечается, что на месте происшествия находится патрульное судно Turva.

Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин сообщил, что российская сторона заранее уведомила о прорыве кабеля. Соблюдаются все условия работ в исключительной экономической зоне Финляндии.

Пока нет подробностей о том, какой кабель был поврежден и кому конкретно он принадлежит.

Год назад российское судно ремонтировало в Финском заливе телекоммуникационный кабель «Балтика», который соединяет Петербург и Калининград.