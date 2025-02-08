Российский кабель оборвался в финской зоне Балтийского моря
В Балтийском море, в исключительной экономической зоне Финляндии оборвался российский кабель. Об инциденте сообщает «Интерфакс» со ссылкой на береговую охрану Финского залива.
В субботу береговая охрана распространила сообщение об инциденте в водах Финляндии.
«Береговая охрана Финского залива следит за выполнением закона об исключительной экономической зоне и условиями использования исключительной экономической зоны в Финском заливе, где в настоящее время российское судно ремонтирует оборванный российский кабель», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия находится патрульное судно Turva.
Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин сообщил, что российская сторона заранее уведомила о прорыве кабеля. Соблюдаются все условия работ в исключительной экономической зоне Финляндии.
Пока нет подробностей о том, какой кабель был поврежден и кому конкретно он принадлежит.
Год назад российское судно ремонтировало в Финском заливе телекоммуникационный кабель «Балтика», который соединяет Петербург и Калининград.