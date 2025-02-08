ВСУ нанесли удар по автостанции в центре Макеевки в Донецкой Народной Республике. Погиб один человек, пишет РИА Новости.

На кадрах, опубликованных очевидцами, показаны поврежденные автомобили.

« П о с т р а д а в ш и е е с т ь , н а м е с т е р а б о т а ю т б р и г а д ы с к о р о й м е д и ц и н с к о й п о м о щ и » , — о т м е т и л и в э к с т р е н н ы х с л у ж б а х р е г и о н а .

Напомним, что ВСУ в 2022-2025 годах нанесли большое количество ударов по Донецку, Макеевке, Горловке и другим населенным пунктам ДНР.

Так, 10 ноября 2022 года по Макеевке был нанесен ракетный удар. Погиб один мирный житель.

В этот же день в Донецке был обстрелян Куйбышевский район города. В результате попадания украинского снаряда в квартиру жилого дома погиб молодой человек 2002 года рождения.

В июле 2023 года при обстреле Макеевки пострадали 25 человек, один погиб.