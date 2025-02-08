ВСУ нанесли удар по автостанции в центре Макеевки
ВСУ нанесли удар по автостанции в центре Макеевки в Донецкой Народной Республике. Погиб один человек, пишет РИА Новости.
На кадрах, опубликованных очевидцами, показаны поврежденные автомобили.
«Пострадавшие есть, на месте работают бригады скорой медицинской помощи», — отметили в экстренных службах региона.
Напомним, что ВСУ в 2022-2025 годах нанесли большое количество ударов по Донецку, Макеевке, Горловке и другим населенным пунктам ДНР.
Так, 10 ноября 2022 года по Макеевке был нанесен ракетный удар. Погиб один мирный житель.
В этот же день в Донецке был обстрелян Куйбышевский район города. В результате попадания украинского снаряда в квартиру жилого дома погиб молодой человек 2002 года рождения.
В июле 2023 года при обстреле Макеевки пострадали 25 человек, один погиб.