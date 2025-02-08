Ленинградский районный суд Калининграда отправил под стражу до 3 апреля мать семилетнего мальчика, в убийстве которого в городе Черняховске обвиняется его отчим. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда. Накануне в отношении задержанной 30-летней женщины следователи возбудили уголовные дела по трем статьям УК РФ.

"Ленинградский районный суд города Калининграда удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СК России по Калининградской области об избрании матери убитого в Черняховске мальчика меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 апреля 2025 года. Накануне женщине предъявлено обвинение по инкриминируемым эпизодам преступной деятельности в отношении собственных малолетних детей", - прокомментировала корреспонденту ТАСС официальный представитель регионального следственного управления СК.