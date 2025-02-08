Москвич получил ожоги 50% тела из-за моноколеса

В Москве 5 января мужчина получил ожоги 50% тела из-за вспыхнувшего моноколеса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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« И в а н и е г о с е м ь я б ы л и д о м а . В д р у г м у ж ч и н а у с л ы ш а л с т р а н н ы е з в у к и в к о р и д о р е , п о ш е л п р о в е р и т ь и у в и д е л , ч т о в о к р у г м о н о к о л е с а в с е в о г н е . И в а н в з я л о д е я л о , ч т о б ы н а к и н у т ь н а к о л е с о , н о в э т о т м о м е н т а к к у м у л я т о р г а д ж е т а в з о р в а л с я , и п л а м я п е р е ш л о н а м у ж ч и н у » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По словам москвича, в тот момент он не почувствовал боли: нужно было спасать родных и животных. После этого мужчина взял горящее моноколесо и выкинул его во двор.

В пожаре Иван получил ожоги рук, живота и лица. Пострадавшего доставили в НИИ им. Склифосовского, где у него обнаружили ряд заболеваний и вылечили их.

До этого сообщалось, что в Уфе мужчина прикрепил ванну к автомобилю и ездил по городу. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как уфимец сидит в ванне, прикрепленной тросами к прицепу.